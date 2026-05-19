Discussão entre alunos da UFF termina em ataque com faca e três feridos em Niterói

Uma discussão entre alunos na Universidade Federal Fluminense (UFF), nesta terça-feira (19), acabou com um ataque a facas e feridos. Estudantes do curso de Cinema da UFF realizavam um trabalho em grupo no Casarão Rosa, na Rua Professor Lara Vilela, quando discordaram de alguns tópicos que precisavam ser acordados para a realização da tarefa e começaram a brigar entre si.

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Segundo testemunhas que estavam no local na hora da ação, o agressor fugiu após atacar os seus colegas de classe. Os bombeiros foram acionados às 12h40 e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). Além dos agentes do bombeiro, a polícia militar também esteve no local.

Contatada pela reportagem, a Polícia Militar informou que os agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados, nesta terça-feira (19), para verificar uma ocorrência de lesão corporal, provocada por arma branca, na Rua Lara Vilela, no bairro São Domingos, em Niterói.

“No local, os agentes foram informados de que uma pessoa teria ferido outras três e fugido em seguida. A ocorrência, que segue em andamento, foi encaminhada à delegacia da região”, informou a assessoria da PM.

De acordo com outros alunos da turma, a briga começou em decorrência da divisão de um trabalho acadêmico. A discussão rendeu e foi parar fora das salas de aula, quando ela ficou acalorada e um dos estudantes puxou a faca para atacar os seus colegas.

Em nota, a UFF informou que "a integridade física, a segurança e o bem-estar da comunidade acadêmica são prioridades inegociáveis para a instituição. Nesse momento, a UFF expressa solidariedade aos estudantes atingidos e a seus familiares, desejando plena recuperação às vítimas neste momento delicado. A Universidade acompanha de perto todo o processo de assistência aos alunos e reforçou a presença da equipe de segurança no local. Desde os primeiros momentos, a UFF também mobilizou suas equipes de apoio para prestar assistência aos estudantes e familiares, incluindo acompanhamento psicológico, social e jurídico, conforme as necessidades apresentadas”.

A investigação está em andamento na 76ª DP (Niterói). Segundo a Polícia Civil, as vítimas estão sendo ouvidas e foram encaminhadas para o exame de corpo delito. Agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos.

