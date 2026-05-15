"Soneca” do tráfico é preso enquanto dormia em rua de comunidade de São Gonçalo

Prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas enquanto ele dormia em uma rua - Foto: Reprodução

Prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas enquanto ele dormia em uma rua - Foto: Reprodução

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas enquanto ele dormia em uma rua da comunidade do Brejal, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais do 7º BPM atuavam em apoio a equipes da DCAV no cumprimento de um mandado de prisão na comunidade desta quinta-feira (14).

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Durante a ação, os policiais encontraram um dos suspeitos deitado na rua, aparentando ser um morador em situação de vulnerabilidade social. Na abordagem, agentes localizaram uma quantidade de drogas e uma pistola.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia da região, onde o caso foi registrado. O material apreendido também foi levado para perícia.