Polícia Civil prende homem suspeito de atirar em funcionário da Supervia

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), o homem suspeito de atirar em um funcionário da SuperVia que reagiu a um assalto, na estação de trem de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu no início de abril.

De acordo com as investigações, o acusado, acompanhado de um comparsa, entrou na estação e, assim que o trem parou na plataforma, roubou os pertences de uma passageira utilizando uma arma de fogo.



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O funcionário da concessionária percebeu a ação e tentou intervir. Nesse momento, o suspeito atirou contra o homem, que foi atingido na boca. A dupla de assaltantes fugiu logo em seguida, deixando a estação pela linha férrea.

Os agentes da 57ª DP (Nilópolis) identificaram o acusado e solicitaram a expedição de um mandado de prisão. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de latrocínio. A delegacia informou que ele confessou o crime.