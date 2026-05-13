PM executado a tiros é sepultado no Cemitério de São Gonçalo

O subtenente reformado da PM, Antônio Lourenço, de 69 anos, foi sepultado na tarde dessa quarta-feira (13) no Cemitério de São Gonçalo, no Camarão, em São Gonçalo. Cerca de 50 pessoas, entre parentes e amigos estiveram no local, A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) abriu inquérito para esclarecer o crime e inicialmente, trabalha com a hipótese dele ter sido executado. Uma das possibilidades é a de que ele possa ter sido morto por ter sua identificação de PM descoberta.

Desde o fim do ano passado, a região do Engenho Pequeno, local onde ocorreu o crime, vêm sendo alvo de disputa entre traficantes de drogas e milicianos. Antônio trabalhava como segurança em um ponto comercial da região, mas em princípio, a polícia descartou qualquer ligação dele com algum grupo paramilitar. A Delegacia de Homicídios também investiga a informação de que o subtenente tinha dívidas de valor alto por causa da prática com apostas. A análise do circuito de câmeras do local onde ocorreu o crime, na Rua Valdir dos Santos, também está sendo feita com objetivo de tentar identificar os executores.

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O subtenente, também conhecido como 'Orelha', era integrante da Ala de Compositores da Unidos do Viradouro e a notícia de sua morte gerou muitos comentários entre redes sociais ligadas ao samba e ao Carnaval. Descrito pelos amigos do sambas como uma pessoa apaixonada por Carnaval, Antônio fez parte do grupo de compositores e desfilou por anos pela agremiação. Um vídeo dele, durante a apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial na quarta-feira de cinzas do Carnaval de 2026, em fevereiro, circulou na Internet e gerou muitas lamentos por sua morte.