Polícia Civil cria coordenadoria especializada em operações com drones (vídeo)
A utilização dos equipamentos de última geração amplia a capacidade de monitoramento e a visão estratégica dos agentes
A tecnologia tem se consolidado como uma aliada estratégica no combate ao crime organizado. Pensando nisso, a Polícia Civil criou a Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (COANT), estrutura responsável por organizar e planejar o uso institucional de drones em ações de investigação e inteligência e em missões emergenciais em todo o Estado do Rio de Janeiro.
Com os drones, a Polícia Civil consegue realizar levantamentos de inteligência, buscas por criminosos, acompanhamento de operações em tempo real e coleta de provas visuais. As aeronaves são importantes ferramentas para o mapeamento de áreas estratégicas para organizações criminosas, permitindo que os agentes acompanhem, por exemplo, a circulação de criminosos.
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"Combater o crime organizado exige tecnologia, inteligência e precisão. Os drones ampliam a nossa capacidade operacional, diminuem a exposição dos policiais em áreas de risco e permitem monitoramento. A Polícia Civil está investindo cada vez mais em ferramentas modernas para atuar de forma mais estratégica e eficiente no enfrentamento às organizações criminosas", afirmou o secretário de Polícia Civil, o delegado Delmir Gouvea.
Análise de dados
A Polícia Civil contará com um núcleo específico para inteligência policial e análise de dados produzidos pelos drones. As imagens captadas poderão auxiliar diretamente em investigações, operações, localização de criminosos e monitoramento de áreas dominadas.
A coordenadoria estabelece regras gerais para o uso de aeronaves não tripuladas, incluindo cadastro de operadores, padronização de procedimentos, armazenamento de imagens e formação técnica. A COANT também será responsável pela capacitação de agentes e pela criação de protocolos técnicos para utilização segura e eficiente das aeronaves.
A medida prevê ainda a integração com os sistemas de controle aéreo nacionais, observando as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).