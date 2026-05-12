Polícia prende acusado de estupro coletivo em uma menina de 13 anos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense

Policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti), do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na noite desta segunda-feira (11), na Avenida Automóvel Clube, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o foragido da justiça e suposto integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), Samir Luan Evangelista dos Santos, de 28 anos. Ele é um dos acusados de envolvimento em um estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos, ocorrido no dia 2 de fevereiro deste ano, na localidade conhecida como Predinhos, em Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense.

As investigações apontaram sete criminosos — incluindo uma mulher de nome Kaylane Aparecida, que já está presa desde abril deste ano, e um adolescente, que seguraram a vítima para que os criminosos praticassem o estupro. Desses, um foi preso após ser espancado por criminosos e outro foi morto por bandidos. No dia do crime, a vítima relatou que estava em uma praça da região, acompanhada de uma amiga, quando foi abordada por um grupo de homens que a levaram para dentro de um carro. A adolescente morava nas proximidades da comunidade do Trio do Ouro, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), e frequentava o local por ter parentes na região.

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De acordo com as investigações, a jovem teria sido confundida por traficantes com outra menina, que seria namorada de um criminoso do Comando Vermelho. Por conta disso, submeteram a adolescente a um “tribunal do tráfico”, que a sentenciou ao estupro coletivo. Ela teria sido liberada apenas após um dos criminosos perceber o equívoco. Além da violência sexual, a vítima levou um tiro de raspão na cabeça.

Após ser dada voz de prisão e diante dos fatos, Samir Luan foi levado à 64ª DP (São João de Meriti), onde foi confirmado um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções penais, pelo crime de Evasão do sistema penitenciário, desde outubro de 2024, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), e não retornar a sua unidade prisional. Posteriormente, ele será encaminhado a uma unidade prisional de SEPPEN RJ, onde ficará à disposição da Justiça. Ele ainda possui cinco anotações criminais por: Receptação, Extorsão Mediante Sequestro, Roubo Majorado com Emprego de Arma de Fogo.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido-