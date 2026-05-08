Mulher agredida pelo ex em Niterói continua internada em estado grave

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) - Foto: Divulgação

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) - Foto: Divulgação

A jovem que foi brutalmente agredida no último sábado (02), no Morro do Estado, em Niterói permanece internada em estado grave. Seu ex-companheiro que é acusado de tentar matá-la foi preso nesta quinta-feira (7), no Centro de Niterói, após investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida durante uma discussão ocorrida na madrugada de sábado. Ela sofreu ferimentos graves na cabeça, no tórax e no pé, sendo socorrida desacordada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde permanece internada.

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De acordo com as investigações, os agentes iniciaram diligências logo após o crime para identificar o paradeiro do suspeito. Com base nas informações reunidas durante a apuração, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio.

O homem foi localizado e preso no Centro da cidade. O caso segue sendo investigado pela Deam de Niterói.