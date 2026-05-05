Boneco é preso com drogas em Itaboraí

Com ele a polícia apreendeu farta quantidade de drogas - Foto: Divulgação

Com ele a polícia apreendeu farta quantidade de drogas - Foto: Divulgação

Acusado de ser gerente do tráfico em Itambí, Itaboraí, um homem de 34 anos, conhecido como “Boneco”, foi preso na manhã desta terça-feira(05) durante uma operação de policiais do 35ºBPM (Itaboraí). Com ele a polícia apreendeu farta quantidade de drogas.

De acordo com a PM, a prisão aconteceu durante uma ação para retirada de barricadas. Na incursão equipes realizaram buscas na comunidade e localizaram o suspeito em uma motocicleta roubada em agosto de 2024, na área da 21ªDP, em Bonsucesso.

Com ele, além da motocicleta, foram encontrados uma drogas, um rádio transmissor e uma granada.

Com ele, além da motocicleta, foram encontrados uma drogas, um rádio transmissor e uma granada | Foto: Divulgação

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Segundo as investigações, o homem é apontado como responsável por gerenciar o tráfico no Amaral, localidade de Itambí. Ele também possui anotação criminal pelo crime de homicídio.

O acusado foi encaminhado para a 71ªDP (Itaboraí), onde o caso foi registrado.