Jovem sofre 10 facadas e acusa ex-companheiro na Zona Oeste

Uma jovem identificada como Clara Luiza da Silva, de 27 anos, moradora do Vila Aliança, na Zona Oeste, afirma que o ex-companheiro a atacou a facadas por não aceitar o fim do relacionamento.

O ataque aconteceu na manhã dessa segunda-feira (4), no interior da casa de Clara. Segundo investigação, a jovem acordou com uma faca apontada para ela e os filhos, que dormiam na mesma cama.

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Depois do ataque, vizinhos socorreram a vítima e a levaram para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Na unidade hospitalar, ele recebeu atendimento médico e recebeu alta. Agora, se recupera dos ferimentos.

Além da jovem, a mãe dela também foi ferida ao tentar defendê-la. A mulher também recebeu atendimento médico e ambas foram levadas para a realização de exames de corpo de delito.

O caso foi registrado e será investigado pela 34ª DP (Bangu).