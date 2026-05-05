Jovem sofre 10 facadas e acusa ex-companheiro na Zona Oeste
A vítima, que dormia com os filhos, foi acordada com uma faca apontada para ela
Uma jovem identificada como Clara Luiza da Silva, de 27 anos, moradora do Vila Aliança, na Zona Oeste, afirma que o ex-companheiro a atacou a facadas por não aceitar o fim do relacionamento.
O ataque aconteceu na manhã dessa segunda-feira (4), no interior da casa de Clara. Segundo investigação, a jovem acordou com uma faca apontada para ela e os filhos, que dormiam na mesma cama.
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Depois do ataque, vizinhos socorreram a vítima e a levaram para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Na unidade hospitalar, ele recebeu atendimento médico e recebeu alta. Agora, se recupera dos ferimentos.
Além da jovem, a mãe dela também foi ferida ao tentar defendê-la. A mulher também recebeu atendimento médico e ambas foram levadas para a realização de exames de corpo de delito.
O caso foi registrado e será investigado pela 34ª DP (Bangu).