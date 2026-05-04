Homem é preso em flagrante após abusar de cadela em Itaboraí

Um homem foi preso em flagrante acusado de maus-tratos e abuso contra uma cadela na tarde deste domingo (3), no bairro Granjas de Cabuçu, em Itaboraí. Segundo informações, a prisão foi realizada pelo deputado estadual Guilherme Delaroli, que recebeu um vídeo comprovando o crime.

Após tomar conhecimento das imagens, o parlamentar acionou a Polícia Militar. Equipes do 35º BPM e agentes da Secretaria de Defesa dos Animais foram até a casa do suspeito, onde foi realizada a abordagem.



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Confrontado com as imagens, o homem tentou justificar a ação alegando ser dependente químico. O animal foi resgatado e encaminhado para receber os cuidados necessários. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), onde o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.