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Homem é preso em flagrante após abusar de cadela em Itaboraí

O caso foi registrado na Delegacia 71ª DP (Itaboraí), onde o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de maio de 2026 - 12:11
Confrontado com as imagens, o homem tentou justificar a ação alegando ser dependente químico
Confrontado com as imagens, o homem tentou justificar a ação alegando ser dependente químico -

Um homem foi preso em flagrante acusado de maus-tratos e abuso contra uma cadela na tarde deste domingo (3), no bairro Granjas de Cabuçu, em Itaboraí. Segundo informações, a prisão foi realizada pelo deputado estadual Guilherme Delaroli, que recebeu um vídeo comprovando o crime.

Após tomar conhecimento das imagens, o parlamentar acionou a Polícia Militar. Equipes do 35º BPM e agentes da Secretaria de Defesa dos Animais foram até a casa do suspeito, onde foi realizada a abordagem.

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Confrontado com as imagens, o homem tentou justificar a ação alegando ser dependente químico. O animal foi resgatado e encaminhado para receber os cuidados necessários. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), onde o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.

Tags:

Itaboraí maus-tratos a animais polícia e justiça

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