Colisão de motos deixa quatro feridos, incluindo criança, em São Gonçalo

No início da noite desta quarta-feira (29), um grave acidente envolvendo a colisão entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas, em São Gonçalo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 19h35. Em uma das motos estavam um homem, uma mulher de cerca de 30 anos e uma criança de 10 anos. A outra motocicleta era conduzida por um homem, também com aproximadamente 30 anos. O acidente aconteceu no acesso ao Jardim Catarina, próximo à Rua Elvis Presley, na altura da RJ-104.

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As vítimas adultas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Os dois homens estão em estado grave, enquanto a mulher apresenta quadro moderado. Já a criança foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, em seguida, transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Heat.

