Pássaros silvestres são apreendidos em cativeiro, em Maria Paula, São Gonçalo

Através de uma denúncia recebida pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177), policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca, procederam nesta quarta-feira (29) ao bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na região metropolitana, onde apŕeenderam seis pássaros da fauna silvestre brasileira e cinco gaiolas de madeira.

Cumprindo então a ordem de policiamento, a equipe da 6ª UPAm se deslocou ao imóvel denunciado, localizado na Rua Expedicionário José Pessoto Sobrinho e, durante fiscalização, encontrou três coleiros, dois trinca ferros e um tiziu, todos sem anilhas de identificação ou sem que o proprietário apresentasse as documentações necessárias para a criação das aves. Desta forma, os agentes recolheram os mesmos e procederam à 75ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

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Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).