Ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia é encontrada morta no Rio

Uma mulher, identificada como Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrada morta após cair do 13º andar de um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio (22). O namorado da jovem, que era ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia, foi preso em flagrante suspeito de feminicídio.

De acordo com informações de vizinhos, repassados para a Polícia Militar, Ana Luiza teria discutido com o namorado durante a noite e a madrugada. A jovem foi encontrada sem vida por volta das 5h30.

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A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O local da morte já foi periciado.