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Conflito armado na Comunidade do Serrão, no Cubango, termina com dois presos e material entorpecente apreendido pela PM

Acusados e material apreendido foram encaminhados à 77ªDP (Icaraí)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de abril de 2026 - 20:38
O material entorpecente apreendido ainda não foi totalmente contabilizado
O material entorpecente apreendido ainda não foi totalmente contabilizado -

Uma operação do 12° Batalhão da Polícia Militar (BPM),  contra o tráfico de drogas  na comunidade do Serrão, no bairro Cubango, em Niterói, terminou em um conflito armado com dois presos e materiais entorpecentes apreendidos.

Segundo a PM,  estava sendo realizado uma atividade de prevenção contra roubo de veículos, sendo direcionados a comunidade do Serrão para a checagem de informações chegadas ao Disque-Denúncia/RJ sobre a presença de traficantes armados naquela região. 

Leia também:

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No local, foram flagrados três suspeitos na traficando, que não se entregaram quando os policias deram ordem de prisão, disparando contra a equipe, que revidou. Quando a situação foi controlada, um dos suspeitos foi encontrado baleado e encaminhado ao Hospital Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, enquanto outros dois foram presos com materiais entorpecentes.

Os dois presos e o material apreendido foi encaminhado à 77ªDP (Icaraí). Nenhum policial foi ferido na operação.

Tags:

comunidade do serrão

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