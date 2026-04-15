Estrelado pelo ator Thór Junior, "Tim Maia, Vale Tudo - O Musical" chega ao Theatro Municipal de Niterói com uma montagem renovada e promete emocionar públicos de todas as idades. Mais do que revisitar canções marcantes, o espetáculo conta história! A produção transforma o palco em uma celebração e homenagem à trajetória do artista carioca, conduzindo o público por sua jornada desde a juventude até a consagração nacional. A temporada acontece de 17 a 19 de abril.

Com roteiro de Nelson Motta e inspirado no livro "Vale Tudo - O Som e a Fúria de Tim Maia”, o espetáculo mistura linguagem moderna e dinâmica com momentos de interação que envolvem diretamente o público na experiência cênica e musical. Cerca de 20 sucessos que permanecem presentes no imaginário coletivo ajudam a construir essa vivência. Clássicos como "Não Quero Dinheiro", "Azul da Cor do Mar", "Gostava Tanto de Você" e "Acenda o Farol" conectam novas gerações e admiradores de longa data.

"Estou imensamente feliz em anunciar o retorno do musical sobre a vida do meu pai. Fazer parte dessa produção é muito mais do que um trabalho, é uma missão. Mesmo sem meu pai fisicamente entre nós, sua musicalidade, genialidade, sua história e sua força seguem vivíssimas entre nós. Tenho o máximo respeito pelo legado que me foi confiado e o administro com o coração, fidelidade e muita seriedade. Esse musical é por ele e feito para vocês", declara Carmelo Maia.

A peça reúne 16 atores no elenco e aposta em uma construção visual robusta, com 141 figurinos e o uso de 32 perucas que contribuem para a ambientação das diferentes fases retratadas. A caracterização também evidencia a transformação do protagonista ao longo da narrativa, com visagismo desenvolvido em duas fases distintas que marcam a passagem do primeiro para o segundo ato.

Em palco, a experiência é ampliada pela presença de 12 músicos executando a trilha ao vivo, enquanto um cenário de aproximadamente seis toneladas reforça a dimensão grandiosa da montagem.

A direção musical é de Carlos Bauzys e Diego Salles, direção geral de Pedro Brício, curadoria artística de Carmelo Maia e produção geral de Adriana Del Claro. A produção é assinada por Carmelo Maia, Del Claro Produções e Grupo Live, com coprodução de Seroma Produções e Edições Musicais Ltda. e Vitória Régia Music, além da realização do Ministério da Cultura e Governo Federal por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Ficha técnica

Adriana Del Claro - Produção Geral

Carmelo Maia - Sócio e Produtor

Nelson Motta - Autor

Keila Bueno - Diretora de Movimento

Pedro Bricio - Diretor Geral

Fabio Namatame - Figurinista

Atores

Thór Junior - Tim Maia

Cezar Rocafi - Ramon

Dennis Pinheiro - Jorge Ben

Elá Marinho - Elis Regina

Julia Gorman - Marisa Monte

Lola Borges - Primavera 1

Mari Rosinski - Primavera 2 / Gal Costa

Chelle - Primavera 3

Rodrigo Fernando - Absoluto 3

Suzana Santana - Sandra Sá/Mãe

Tiago Herz - Roberto Carlos

WD - Absoluto 1

Músicos

Carlos Bauzys - Diretor Musical

Diego Salles - Diretor Musical / Maestro

Marcelo Eduardo Farias - Piano / Maestro (sub)

Daniel Kaeser - Piano / Maestro (sub)

Matheus Luiz - Trombone

Rafa Maia - Baterista

Tiago Calderano - Percussão

Priscila Rosário - Guitarrista

Raul d'Oliveira - Baixo

Gilberto Pereira - Reed 1

Junior Abreu - Trompete 2

Moises Santos - Reed 2

Ezequiel Freire - Trompete 1

Sobre Tim Maia

"Tim Maia foi o ser mais livre que eu conheci". A frase de Nelson Motta sintetiza de forma ampla e ao mesmo tempo precisa uma das figuras mais controversas, anárquicas e amadas que a música deste país já produziu. Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, alcançou o sucesso a partir da década de 1970 e tornou-se um dos mais influentes cantores brasileiros. Destacou-se pelo pioneirismo ao trazer para a MPB o estilo soul de cantar. Com sua voz grave e carregada de emoção, tornou-se um dos grandes nomes da música brasileira.

Sua carreira no Brasil fortaleceu-se a partir de 1969, quando gravou um compacto simples pela Fermata com "These Are the Songs" (regravada no ano seguinte por Elis Regina em dueto com ele e incluída no álbum Em Pleno Verão, de Elis) e ‘What Do You Want to Bet’. Antes disso, viveu nos Estados Unidos entre 1959 e 1963. Além de cantor, Tim Maia foi também compositor, maestro, produtor musical e instrumentista - um verdadeiro fenômeno da música brasileira.

Sobre Nelson Motta

Nelson Motta pode ser considerado um dos primeiros tradutores do conceito "multimídia" no Brasil. Compositor, escritor, jornalista, produtor musical e palestrante, ele testemunhou e influenciou tudo o que aconteceu na música brasileira a partir do surgimento da Bossa Nova. É autor de centenas de músicas em parcerias com grandes nomes como Lulu Santos, Rita Lee e Roberto de Carvalho, Marisa Monte, Ed Motta, Guilherme Arantes, Dori Caymmi, Marcos Valle, Guinga, Erasmo Carlos, João Donato e a banda Jota Quest.

Trabalhou como diretor artístico das gravadoras Warner Music e Polygram, além de produzir discos e dirigir shows de artistas como Elis Regina, Marisa Monte, Sandra de Sá, Elba Ramalho, Djavan e Daniela Mercury. Como escritor, lançou os best-sellers Noites Tropicais e Vale Tudo - O Som e a Fúria de Tim Maia, que venderam mais de 300 mil cópias, além de romances e livros de crônicas.

Serviço

Tim Maia, Vale Tudo - O Musical

Datas: 17 a 19* de abril de 2026

Horários: 20h (sexta) | 19h (sábado e domingo)

Duração: 150 min

Ingressos: R$ 80 (inteira)

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: R$ 40 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Site: https://www.tmjc.com.br