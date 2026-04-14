Polícia Civil prende homem por matar cachorro do vizinho e descartar o corpo em área de mata em Magé

Crueldade não fica impune para a Polícia Civil. Agentes da 65ª DP (Magé) prenderam, nesta segunda-feira (13/04), um homem que matou o cachorro do vizinho e arrastou o corpo do animal pelas ruas de Santo Aleixo, em Magé. Ele foi capturado na mesma região, na Baixada Fluminense.

As diligências começaram após a circulação, nas redes sociais, de um vídeo que mostrava o autor arrastando, pela coleira, o corpo sem vida do cachorro. As investigações indicam que o crime foi motivado por desavenças entre ele e o tutor do animal. Segundo apurado, o cão costumava entrar no terreno do agressor, o que gerava conflitos recorrentes. Em dezembro do ano passado, inclusive, o homem já havia agredido o tutor, causando uma fratura no braço.

Leia também:

Maricá cria programa para ajudar empreendedores com acesso a crédito

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões nesta terça-feira



O crime ocorreu em março, quando o autor matou o animal com uma pedrada na cabeça. Em seguida, arrastou o corpo pelas ruas do Morro do Sertão e o levou até uma área de mata, onde o descartou. O cadáver não foi localizado.

Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, deferida pela Justiça e cumprida nesta segunda-feira. Em depoimento, o homem alegou ter agido por “piedade”, afirmando que o animal já estava agonizando, versão que foi descartada pelas provas obtidas ao longo da investigação.

Segundo os agentes, ele possui um histórico criminal com 16 registros, incluindo ameaça, lesão corporal gravíssima, violência contra a mulher e roubo. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por maus-tratos a animal doméstico com resultado morte.