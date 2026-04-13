Polícia Militar detém cinco suspeitos por tráfico de drogas em Itaipuaçu, região de Maricá

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o grupo uma quantidade significativa de material entorpecente - Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o grupo uma quantidade significativa de material entorpecente - Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã desta segunda-feira (13) resultou na detenção de cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas no bairro Jardim Atlântico, na região de Itaipuaçu, em Maricá.

De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), a ação foi conduzida por equipes do PATAMO da 5ª e 6ª Companhias, com apoio do programa Bairro Presente, após o recebimento de denúncias indicando a atuação de traficantes na comunidade do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV).

As guarnições se deslocaram até a Via de Itaipuaçu, onde iniciaram um patrulhamento tático com o objetivo de verificar as informações. Durante a ação, os policiais identificaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação das viaturas, tentou fugir do local.

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Diante da tentativa de evasão, foi realizado um cerco tático pelas equipes, que conseguiram deter cinco suspeitos, identificados pelas iniciais V. R. dos S. de S., A. da S. C., L. M. dos S., M. da S. N. e L. B. de F. S. Segundo a polícia, um dos envolvidos possui antecedentes com duas anotações por tráfico de drogas e uma por ameaça.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o grupo uma quantidade significativa de material entorpecente, ainda em processo de contabilização. Também foram apreendidos quatro radiotransmissores, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 30 em espécie, itens comumente associados à atividade do tráfico.

Os suspeitos foram encaminhados para a 82ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Todo o material apreendido foi apresentado na unidade policial, e os envolvidos permaneceram à disposição da autoridade de plantão para as medidas cabíveis. Até o fechamento deste registro, a ocorrência seguia em andamento.