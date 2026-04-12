Batoré é preso no Caramujo, em Niterói, após informações do Disque Denúncia

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite deste sábado (11), em uma operação na Rua Central, no Morro do Caramujo, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, Gabriel Souza dos Santos, vulgo “Batoré”, de 25 anos, evadido do sistema penitenciário, desde agosto de 2025, referente ao Indulto dos Dias dos Pais.

De posse de informações, equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), com o objetivo de intensificar o policiamento em área de ocupação permanente, e chegando ao local eles avistaram o criminoso em local conhecido como ponto de vendas de entorpecentes da Organização Criminosa Comando Vermelho (CV) e quando da abordagem, “Batoré” tentou se evadir do local, sendo detido após cerco tático efetuado pelos policiais do GAT. Com ele foi arrecadado os seguintes materiais: - 01 Pistola Glock G17 cal. 9mm nº raspada; 01 Pistola Rex cal. 9mm nº raspada; 02 carregadores de pistola; 46 munições cal. 9mm; 01 rádio transmissor ; 415 trouxinhas de maconha (498 gramas); 270 pinos de cocaína (108 gramas); 195 pedras de crack (25 gramas) e R$ 250,00 reais em espécie, provenientes das vendas de drogas.

Material apreendido | Foto: Divulgação

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Diante dos fatos, o material apreendido e o preso foram levados à 78ª DP (Fonseca) onde foi confirmado um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Recaptura. Em outubro de 2024, foi concedida a progressão de regime do apenado, do fechado para o semiaberto. Em julho de 2025, ele recebeu o benefício na modalidade da Visita Periódica ao Lar (VPL). Em 16 de agosto do mesmo ano, ele saiu no Indulto do Dias dos Pais, e desde então não retornou mais à sua unidade prisional, onde cumpria uma pena pelo crime de Roubo, faltando a serem cumpridas ainda de 16 anos em regime semiaberto.

Cabe ressaltar, ainda, que ele já teve passagem pelo sistema prisional em 2018, pelo crime de Roubo, saindo em liberdade em março de 2020, sendo preso novamente em outubro do mesmo ano, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Estatuto do Desarmamento e Corrupção de Menores.

Posteriormente, as medidas cabíveis sobre a prisão e as apreensões, ele será transferido para uma unidade prisional da SEPPENRJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do Rio.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça , avor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido