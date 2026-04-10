Roubos de carros elétricos crescem no Rio, e São Gonçalo lidera ocorrências

Crescimento da frota de carros elétricos e híbridos no Rio de Janeiro vem acompanhado do aumento nos casos de roubos e furtos, segundo dados do sindicato - Foto: Reprodução - José Cruz/Agência Brasil

Crescimento da frota de carros elétricos e híbridos no Rio de Janeiro vem acompanhado do aumento nos casos de roubos e furtos, segundo dados do sindicato - Foto: Reprodução - José Cruz/Agência Brasil

O mercado de carros elétricos e híbridos plug-in está em alta no Brasil, com 35.356 unidades vendidas somente no mês passado em todo o território nacional. Entretanto, o que tem gerado preocupação entre os consumidores cariocas são os crescentes casos de roubos e furtos desses veículos. No estado do Rio de Janeiro, os índices vêm aumentando, indo na contramão do restante do país. De acordo com o Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (SindSeg RJ/ES), o município de São Gonçalo lidera o ranking dessas ocorrências.

Na hora de adquirir um veículo, os consumidores analisam diversos fatores, como valor, quantidade de parcelas e aspectos técnicos. Mais recentemente, o impacto ambiental também passou a integrar essa lista. Para atender a esses critérios, muitos têm optado por carros elétricos ou híbridos plug-in. Essa tendência pode ser observada em estimativas que apontam que, somente no estado do Rio de Janeiro, há cerca de 60 mil veículos eletrificados (entre 100% elétricos e híbridos plug-in), segundo dados do SindSeg RJ/ES.

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Em razão da crescente procura, houve também um aumento expressivo nos casos de roubos e furtos desses veículos. De acordo com dados do sindicato, a taxa de ocorrências envolvendo carros elétricos e híbridos plug-in chegou a 3,85%, enquanto os veículos a combustão registraram cerca de 2,17%.

“Considerando a frota segurada do RJ, observamos uma frequência de roubo e furto de 3,85% para veículos elétricos (100% elétricos e híbridos plug-in), enquanto os veículos a combustão apresentam 2,17% no ano de 2026. Entre os veículos segurados, já foram registrados 5.351 casos de roubo e/ou furto neste ano. Desse total, 364 são elétricos ou híbridos plug-in, o que corresponde a 7% das ocorrências”, explicou Bernardo Câmara, vice-presidente do SindSeg RJ/ES.

O cenário se torna ainda mais preocupante quando analisado por regiões. Segundo o sindicato, a incidência desses crimes varia de acordo com o município, com maior concentração na Baixada Fluminense e na Zona Norte do Rio de Janeiro.

“As ocorrências de roubos e furtos variam muito entre municípios e regiões. Os locais com maiores frequências de crimes envolvendo veículos elétricos (100% elétricos e híbridos plug-in), em ordem decrescente, são: São Gonçalo, São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro”, informou o representante do sindicato, destacando que os dados detalhados por município não foram divulgados.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), também houve aumento significativo nos roubos de veículos em geral em São Gonçalo. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, foram registradas 432 ocorrências, contra 342 no mesmo período do ano anterior, um crescimento de 26%. No acumulado, 2025 registrou 1.716 casos, enquanto 2024 teve 1.558, indicando aumento de 10%.

Os crimes envolvendo veículos elétricos apresentaram alta de 79% em comparação com o mesmo período de 2025. Segundo o sindicato, esse crescimento está relacionado tanto ao aumento da frota quanto à violência urbana, já que esses veículos podem ser utilizados em outros delitos ou ter peças visadas no mercado ilegal.

“Se compararmos março de 2025 com março deste ano, houve crescimento de 79% nos casos de roubo e furto. Em março de 2025, foram registrados 58 casos, enquanto neste ano já são 104. Esse aumento também é influenciado pela expansão da frota. Além disso, fatores como o aquecimento do mercado de peças e o uso desses veículos em práticas criminosas contribuem para esse cenário”, explicou Bernardo Câmara.

Esse aumento no estado do Rio de Janeiro vai na contramão do restante do país. Segundo dados do sindicato, enquanto no RJ os índices de roubo e furto de veículos elétricos e híbridos plug-in são superiores aos de veículos a combustão, na média nacional ocorre o inverso.

“Esse cenário pode impactar diretamente o valor do seguro desses veículos. Atualmente, o consumidor considera custos como combustível, manutenção, peças e seguro na hora da compra. Um seguro mais caro pode influenciar a decisão de aquisição”, afirmou o vice-presidente do SindSeg RJ/ES.

Expectativa do mercado para as vendas de veículos elétricos

Apesar do aumento nos índices de criminalidade, o sindicato avalia que isso não deve comprometer a expansão do mercado, que segue em crescimento tanto no estado quanto no país.

“O mercado de veículos eletrificados (híbridos, híbridos plug-in e 100% elétricos) continua em franca expansão, com ofertas de novos veículos e vendas crescentes a cada ano. Os emplacamentos até o mês de março de 2026 já cresceram mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O estado do Rio de Janeiro possui em torno de 60 mil veículos. O aumento de roubo e furto pode impactar o interesse de alguns consumidores na compra desses veículos, mas não é suficiente para desacelerar significativamente o crescimento da frota, que é uma tendência no Brasil e em outros países”, pontuou Bernardo.



De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o mercado encerrou o mês de março com 35.356 unidades de carros elétricos e híbridos vendidas no país, representando um crescimento de 42%.



Venda de carros elétricos e híbridos

A marca BYD é uma das mais vendidas entre a categoria de carros elétricos e híbridos | Foto: Divulgação

Somente no segmento de veículos 100% elétricos, foram comercializadas cerca de 14.073 unidades em março, um aumento de 62% em relação a fevereiro. Entre os modelos mais vendidos estão o BYD Dolphin Mini (7.053 unidades), o Dolphin (1.853) e o Geely EX2 (1.157).

Já no segmento de híbridos, foram vendidas aproximadamente 21.283 unidades no mesmo período. Os destaques foram o BYD Song Pro (3.064 unidades), o GWM Haval H6 (3.055) e o BYD Song Plus (1.990).

Sob supervisão de Marcela Freitas

