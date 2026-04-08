Acusado de tráfico de drogas é preso em Rio Bonito (vídeo)

Uma operação realizada na tarde desta quarta-feira (8) pr policiais d 35ºBPM (Itaboraí) resultou na prisão de um homem apontado como liderança do tráfico de drogas em uma comunidade de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Estado do Rio. De acordo com informações da equipe de buscas, os agentes se dirigiram até um imóvel localizado na Estrada dos Cambucais, no bairro Basílio, após receberem denúncias de que um foragido da Justiça estaria no local. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o suspeito, identificado como Lucas Lourenço de Macedo, de 30 anos.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por crimes como tráfico e associação para o tráfico de drogas, homicídio e tortura, sendo considerado evadido do sistema prisional. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e 14 munições. Em uma varredura no imóvel, também foram encontrados entorpecentes e materiais utilizados para embalo e comercialização de drogas.

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Ao todo, foram apreendidos cerca de 1 kg de maconha, aproximadamente 2 kg de substância semelhante à cocaína, além de pedras de crack fracionadas para venda e diversos frascos vazios destinados à endolação. O suspeito foi encaminhado à 119ª DP (Rio Bonito), onde o caso foi registrado. A polícia investiga a possível ligação do homem com a atuação de uma facção criminosa na região.