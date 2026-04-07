Apontado como líder do tráfico é preso em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia/RJ (2253-1177), prenderam na noite desta segunda-feira (06), na Rua da Paz, Santa Tereza, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o foragido da justiça e apontado pela polícia como membro do Terceiro Comando Puro (TCP). Alex da Silva Alves, vulgo “Canelão”, de 32 anos, é acusado de chefiar o tráfico naquela região.

Em ação conjunta com os drones da prefeitura de Belford Roxo, e de posse de informações de que no local estaria se escondendo um a das principais lideranças do tráfico da localidade, policiais Grupamento de Ações Táticas (GAT), conseguiram localizar e prender o foragido, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Na ação, também foi preso Pedro Ferreira da Cruz, de 25 anos e com eles foram apreendidos os seguintes materiais: uma pistola Taurus Th40, Cal.40, um Carregador de pistola; 14 Munições Cal.40 (Intactas); dois rádios transmissores; 168 pinos De cocaína; 126 pedras de crack; 91 trouxinhas de maconha e 45 Ice (no contexto de tráfico refere-se a uma variante da maconha, extremamente potente e viciante (THC elevado), produzida a partir da flor da planta e muito mais cara, frequentemente chamada de "maconha de playboy". Segundo a polícia, o tráfico envolve a venda dessa substância de alto valor, muitas vezes via redes sociais e entrega direta (delivery) para consumidores de classe média alta.

Leia também:

Prefeitura de Niterói fortalece ciclismo ao sediar etapa internacional de downhill no Parque da Cidade

'Dança de Cadeiras' na Polícia Civil do RJ abrange troca de delegados e abrange 7 unidades de Niterói e São Gonçalo

Diante dos fatos, o material apreendido e os presos foram levados à 54ª DP (Belford Roxo), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre as prisões e as apreensões. Os dois presos foram autuados pelos crimes de Tráfico de Drogas e Posse e comercialização de armas de fogo e munição. Posteriormente, ele s foram conduzidos a uma unidade prisional da SEPPENRJ, onde já estão acautelados à disposição da Justiça.

Cabe ressaltar, ainda, que “Canelão”, possui cinco passagens pelo sistema prisional pelos crimes de Receptação, Tráfico e Roubo, e estava em liberdade desde setembro de 2025. O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido