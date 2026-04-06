Clássico da Broadway, musical 'Chicago' ganha montagem gratuita no Teatro Municipal de São Gonçalo

A montagem acadêmica de "Chicago" é o resultado de três meses de formação intensiva oferecida gratuitamente a artistas locais pela Oficina de Teatro Gabriel Engel - Foto: Divulgação

A montagem acadêmica de "Chicago" é o resultado de três meses de formação intensiva oferecida gratuitamente a artistas locais pela Oficina de Teatro Gabriel Engel - Foto: Divulgação

O Governo Federal, o Ministério da Cultura, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a Política Nacional Aldir Blanc apresentam o espetáculo "Chicago", que marca o encerramento da 2ª edição do projeto São Gonçalo Musical.

No dia 11 de abril (sábado), às 18h30, o Teatro Municipal de São Gonçalo será palco de um dos musicais mais icônicos de todos os tempos. A montagem acadêmica de "Chicago" é o resultado de três meses de formação intensiva oferecida gratuitamente a artistas locais pela Oficina de Teatro Gabriel Engel.

O projeto "São Gonçalo Musical" capacitou 22 alunos em interpretação, dança e canto, totalizando mais de 110 horas de atividades. Sob a idealização de Gabriel Engel (que também assina as aulas de interpretação), o curso contou com um corpo docente especializado, formado por Ruan Guimarães (Dança) e Victor Salzeda (Música), com direção de produção de Pietra Aranda.

Acessibilidade e democratização

Fiel ao compromisso de inclusão, a apresentação terá tradução simultânea em Libras e contará com uma mediadora especializada para PcD e pessoas com mobilidade reduzida, assegurando que todos possam desfrutar da obra.

A entrada é gratuita, com distribuição de senhas no local uma hora antes do início do espetáculo (sujeito à lotação).

Serviço

• Espetáculo: Chicago – Montagem Acadêmica (Projeto São Gonçalo Musical)

• Data: 11 de abril (sábado)

• Horário: 18h30

• Local: Teatro Municipal de São Gonçalo (Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 - Centro)

• Ingressos: Gratuitos (senhas distribuídas 1h antes no local).

• Classificação Etária: 12 anos.

• Acessibilidade: Tradução em Libras e Mediação PcD.

Redes sociais: https://www.instagram.com/saogoncalomusical/

https://www.instagram.com/oficinadeteatrogabrielengel

Ficha técnica

Diretor e professor de interpretação: Gabriel Engel

Assistência: Lívia Santos e Natália Gomes

Professor de música: Victor Salzeda

Assistência: Rafa Petit e Leticia Souza

Professor de dança: Ruan Guimarães

Assistência: Esther Fonttourà

Diretora de produção: Pietra Aranda

Auxílio: Henrie Araújo, Rita Arantes e Rodolfo Mattos

Elenco: Adam Rocha, Caroline Silva, Débora Mendonça, Esther Fonttourà, Evando Ramos, Gustavo Coelho, Julia Salles, Kailane Moura, Laís Marins, Laura Fagundes, Letícia Souza, Lívia Santos, Lucas Siqueira, Luiz Eduardo Alves, Marllon Ferreira, Nádia Oliveira, Natália Gomes, Nathaniel Santos, Nicolas Toledo, Rafa Petit, Ruan Guimarães, Tai Odara e Vitória Rey.

Iluminador: Francisco Hashiguchi

Técnico de som: Kaê

Microfonista: Will

Equipamentos de som e microfonação: Quintal da Ideia

Fotografia/filmagem: Isabelle Oliveira

Tradução em Libras: Ramos Libras

Psicopedagoga acessibilidade: Alessandra Aranda

Equipe de Visagismo: Laura Fagundes, Nádia Oliveira, Tai Odara, Vitória Rey

Equipe de Figurino: Laís Marins, Nádia Oliveira, Tai Odara, Vitória Rey

Equipe de Publicidade: Débora Mendonça, Gabriel Engel, Julia Salles, Letícia Souza, Nádia Oliveira, Pietra Aranda, Tai Odara

Equipe de Cenografia: Adam Rocha, Caroline Silva, Débora Mendonça, Letícia Souza, Lucas Siqueira, Luiz Eduardo Alves

Sobre o projeto

O São Gonçalo Musical é um projeto de formação gratuita realizado pela Oficina de Teatro Gabriel Engel. Nesta edição, 22 talentos locais mergulharam em mais de 110h de imersão técnica entre interpretação, canto e dança, consolidando o teatro musical como uma potente ferramenta de transformação, excelência artística e inclusão em nossa cidade.

Sobre o espetáculo

O glamour e o perigo dos anos 20 ganham vida em "Chicago", clássico da Broadway que recebe novos contornos nesta montagem acadêmica. O espetáculo coroa o ciclo de formação em teatro musical destes artistas, fundindo o ritmo vibrante do jazz a uma performance visceral, que garante acessibilidade plena e democratiza o acesso aos palcos para todo o público.