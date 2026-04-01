Zé Felipe desabafa sobre saudade dos filhos: "Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo"

Em vídeo publicado nas redes, Zé Felipe falou abertamente sobre o impacto da distância e criticou as mudanças na rotina das crianças - Foto: Divulgação

Em vídeo publicado nas redes, Zé Felipe falou abertamente sobre o impacto da distância e criticou as mudanças na rotina das crianças - Foto: Divulgação

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para fazer um desabafo sobre a saudade dos filhos, o que acabou repercutindo entre fãs e internautas. Visivelmente emocionado, o artista comentou a distância das crianças, que estão em viagem com a mãe, a influenciadora Virginia Fonseca.

Virginia está nos Estados Unidos acompanhada dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na viagem, ela também está ao lado do jogador Vinícius Júnior, que cumpre compromissos com a seleção brasileira durante amistosos no país.

Em vídeo publicado nas redes, Zé Felipe falou abertamente sobre o impacto da distância e criticou as mudanças na rotina das crianças. “Tô numa saudade dos meus filhos hoje. Daqui a sete dias, a gente vai estar juntinho, e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina”, afirmou.

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A declaração chamou atenção por destoar do tom mais conciliador adotado pelo cantor nos últimos meses ao comentar a relação com a ex-companheira. Até então, ele vinha reforçando que não havia conflitos envolvendo a criação dos filhos.

No mesmo desabafo, o artista voltou a mencionar a importância de manter uma rotina mais estável para as crianças. “Esse negócio de ficar quebrando rotina acabou. Assim vai ser. ‘Ai, tive que viajar, vou levar professor.’ Leva quatro dias no máximo de viagem, depois volta pra rotina de novo”, completou.

Nos últimos meses, além dos Estados Unidos, as crianças também acompanharam Virginia em viagens internacionais, incluindo passagens por Madri, na Espanha, onde Vinícius Júnior reside.

Nos bastidores, a fala de Zé Felipe gerou comentários e levantou questionamentos sobre o clima entre o ex-casal, que até então demonstrava uma convivência tranquila publicamente.