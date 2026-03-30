Jovem de 16 anos é assassinada a facadas em Japeri

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada a facadas no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (28). O responsável pelo ataque fugiu, mas policiais do 24º BPM (Queimados) apreenderam a faca utilizada no crime.

A jovem chegou a ser socorrida e levada pelo Samu ao Hospital Municipal de Japeri, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações iniciais apontam que o assassino estava com o rosto coberto e se aproximou de bicicleta antes de atacar a facadas. No entanto, ele teria fugido do local sem levar pertences da vítima.

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A faca apreendida foi apresentada pelos militares na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que está responsável por investigar o crime. Por meio de nota, a Polícia Civil comunicou que a investigação está em andamento para identificar o criminoso.