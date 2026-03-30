Cabeleireira que estava desaparecida é encontrada morta em Magé
O carro da vítima, que também estava sumido, foi localizado abandonado em outra rua da região
Uma cabeleireira identificada como Evani Xavier Araújo, de 63 anos, foi encontrada morta no bairro Nova Campinas, em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde de sexta-feira (27). Ela estava desaparecida desde quarta-feira (25), quando saiu do seu salão.
O corpo de Evani apresentava sinais de violência e estava nos fundos de uma casa nas proximidades do Rio Roncador. O carro da vítima, que também estava sumido, foi localizado abandonado em outra rua da região.
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A Polícia Civil, responsável pela investigação, informou em nota que agentes da Delegacias de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) atua para entender as circunstâncias da morte. De acordo com as investigações, a bolsa de Evani estava no interior do salão, mas sem seus documentos e cartões, e a família da cabelereira chegou a divulgar um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro dela.