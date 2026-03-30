Cabeleireira que estava desaparecida é encontrada morta em Magé

Uma cabeleireira identificada como Evani Xavier Araújo, de 63 anos, foi encontrada morta no bairro Nova Campinas, em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde de sexta-feira (27). Ela estava desaparecida desde quarta-feira (25), quando saiu do seu salão.

O corpo de Evani apresentava sinais de violência e estava nos fundos de uma casa nas proximidades do Rio Roncador. O carro da vítima, que também estava sumido, foi localizado abandonado em outra rua da região.

Leia também:

PM e PRF trocam tiros com traficantes na BR-101, na altura do Salgueiro, em SG

Corpo de moradora do Salgueiro é sepultado sob forte comoção em SG

A Polícia Civil, responsável pela investigação, informou em nota que agentes da Delegacias de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) atua para entender as circunstâncias da morte. De acordo com as investigações, a bolsa de Evani estava no interior do salão, mas sem seus documentos e cartões, e a família da cabelereira chegou a divulgar um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro dela.