Corpo de moradora do Salgueiro é sepultado sob forte comoção em SG

O corpo da faxineira e auxiliar de cozinha, Andressa Nascimento, de 35 anos, foi sepultado sob forte comoção, no fim da tarde deste sábado (28), no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo. Um ônibus com parentes e amigos saiu da comunidade para participar da despedida. Familiares e amigos se reuniram para dar o último adeus à jovem, em um clima de dor, revolta e pedidos por justiça diante da violência que tirou sua vida.

Andressa foi morta a tiros na localidade do Conjunto da Marinha, uma das comunidades do Complexo do Salgueiro. Segundo familiares, ela havia saído de casa, na tarde de sexta-feira, para comprar água para fazer o almoço da casa, e acabou sendo baleada, ao ficar, provavelmente, na linha de tiro em um confronto envolvendo policiais rodoviários federais e policiais militares do 1ºBPM (São Gonçalo), que participavam de uma operação no local. Os integrantes das forças de Segurança Pública estavam no local para auxiliar os militares da PM que haviam ficado encurralados ao serem atacados a tiros por traficantes de drogas no local.

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Parentes destacaram que a jovem era dedicada à família, trabalhadora e muito querida por todos, e que a perda deixou um vazio irreparável. A família também cobra justiça e pede que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que busca esclarecer as circunstâncias do ataque.

Luto - A morte da jovem gerou grande repercussão e levou a comunidade do Complexo do Salgueiro a decretar luto. Moradores manifestaram tristeza e indignação diante de mais um episódio de violência que vitimou uma moradora da região.

A comunidade do Complexo do Salgueiro a decretou luto | Foto: Reprodução/Redes Sociais

PRF - Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que "tomou conhecimento desta fatalidade e lamenta profundamente". Em nota, órgão explicou que, até o momento, toda a dinâmica indica que a moradora foi atingida por disparo realizado da mata pelos bandidos que atacavam as equipes policiais que realizavam o resgate de equipe da Polícia Militar presa no local.

"O homicídio deve ser objeto de apuração pela Polícia Civil e a PRF prestará a colaboração necessária à investigação", informou em comunicado.

PM - De acordo com a Polícia Militar, a operação na comunidade teve início logo de manhã para a retirada de barricadas de vias públicas. No fim da tarde, após informações de que um criminoso estaria ferido nas proximidades do conjunto da Marinha, foi solicitado apoio no veículo blindado da Polícia Rodoviária Federal.