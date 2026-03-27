Zanin suspende eleições indiretas para governador do RJ e leva decisão ao STF

Eleição indireta que seria conduzida pela Alerj não vai mais acontecer, pelo menos por enquanto - Foto: Alerj

Eleição indireta que seria conduzida pela Alerj não vai mais acontecer, pelo menos por enquanto - Foto: Alerj

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, na noite desta sexta-feira (27), as eleições indiretas para governador do Rio de Janeiro, interrompendo o processo que seria conduzido pela Assembleia Legislativa (Alerj).

A decisão foi tomada em caráter liminar e impede, ao menos temporariamente, a realização da votação indireta prevista após a vacância dos cargos de governador e vice. O caso envolve a sucessão após a saída de Cláudio Castro, que renunciou ao cargo, desencadeando a necessidade de eleição para um mandato-tampão.

Na prática, a medida de Zanin paralisa o modelo definido anteriormente pela Justiça Eleitoral, que previa escolha indireta pelos deputados estaduais, e leva o tema para análise mais ampla do STF. A decisão também abre espaço para discussão sobre a possibilidade de eleições diretas, defendida por parte dos ministros da Corte.

O impasse ocorre pela chamada vacância dupla, quando governador e vice deixam os cargos. A Constituição estadual prevê eleição indireta, mas este modelo vem sendo contestada judicialmente.