Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, volta a registrar cenas de violência nessa sexta-feira (27) (vídeo)

Após a megaoperação envolvendo policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), deflagrada durante a manhã dessa sexta-feira (27), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, vídeos com cenas de violência, com uma mulher baleada e morta, durante outra suposta ação das forças de Segurança Pública no local, circularam com grande audiência no fim da tarde. No início da noite, a informação do óbito foi confirmada e a polícia informou inicialmente que a vítima teria sido atingida por um disparo vindo da arma de um traficante do local.





Vídeo teve um grande número de acessos na Internet Divulgação

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Nas imagens, um morador mostra o corpo de uma mulher, de bruços, que teria sido atingida por um tiro em um bar na região do Conjunto da Marinha. Outro vídeo, que teria sido registrado no mesmo local, outro morador mostra um adolescente em prantos sentado em uma cadeira nesse mesmo local, e afirma que ele é filho da mulher que morreu. A pessoa que faz o vídeo lamenta a situação.

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Barricadas - As ações realizadas no início da manhã dessa sexta-feira tiveram participação de policiais do 1ºBPM (São Gonçalo) para a retirada de barricadas que obstruiam as ruas do Complexo do Salgueiro, e ao longo do dia, ainda não havia a confirmação de informações sobre prisões ou apreensões. As ações da tarde teriam tido apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas até o fechamento desta edição, o órgão não havia confirmado a participação nas operações.

* Em apuração