Idosa é assaltada e empurrada em Copacabana

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança de um condomínio em frente ao local do crime - Foto: Reprodução

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança de um condomínio em frente ao local do crime - Foto: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram um assalto a uma idosa na Rua Xavier da Silveira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde da última quinta-feira (26). Um homem que passava pela rua ainda tentou impedir o crime.

As imagens revelam dois criminosos chegando no local em uma motocicleta. Na ação, um deles desceu armado, abordou a idosa e a jogou no chão. Uma testemunha que passava pela rua, tentou impedir o crime.

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Depois de pegar a bolsa da vítima, o criminoso sobe na garupa da motocicleta, pilotada pelo garupa e foge do local. Segundo o 19º BPM (Copacabana), agentes não foram acionados pelo crime.

O crime está sendo investigado pela 13ª DP (Ipanema), que faz diligências para apurar as circunstâncias e identificar os criminosos.