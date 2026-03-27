Inscrições para o Jovem Senador 2026 vão até o dia 17 de abril

Até 17 de abril, estudantes do ensino médio de escolas públicas podem participar do concurso de redação do Programa Jovem Senador e Jovem Senadora Brasileiros.

O tema é “Democracia nas redes sociais: como construir um debate saudável”.

Os 27 selecionados viverão a experiência única da Semana de Vivência Legislativa, em Brasília, de 17 a 21 de agosto de 2026.

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