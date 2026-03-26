A Justiça aceitu o pedido de prisão preventiva feito pela polícia contra João Carlos da Silva Neto, vulgo 'Netinho', de 23 anos - Foto: Divulgação Disque Denúncia/RJ

A Justiça aceitu o pedido de prisão preventiva feito pela polícia contra João Carlos da Silva Neto, vulgo 'Netinho', de 23 anos - Foto: Divulgação Disque Denúncia/RJ

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (26), uma cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, a fim de obter informações que levem à localização e prisão de João Carlos da Silva Neto, vulgo Netinho, de 23 anos. Ele é acusado de atropelar Thayssa Fernanda da Silva Cerqueira , de 23 anos, na madrugada de segunda-feira (23), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, por recusar um pedido de namoro.

O agressor que queria um relacionamento mais sério e não aceitava o "não" com resposta, fazia ameaças e perseguia a vítima. Segundo investigações, no último final de semana, a jovem havia saído de uma festa e estava na garupa de uma motocicleta quando foi atingida pelo carro de “Netinho”. Segundo testemunhas, após o impacto, ele desceu do veículo para observar a vítima caída e, em seguida, fugiu sem prestar socorro, pela Rua Irajuba.

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Disque Denúncia pede informações sobre acusado de atropelar mulher no Rio

Thayssa, mãe de um menino de apenas 2 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, onde permanece internada em estado grave. Ela se encontra com traumatismo craniano, com fratura no crânio esquerdo, e com um coágulo. O veículo que ele usou no atropelamento foi encontrado por policiais da DEAM/CG, e foi verificado que ele era produto de roubo e com placa adulterada.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da DEAM de Campo Grande requereu junto à Justiça, um mandado de prisão, que foi deferido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime do O Artigo 121-A do Código Penal, incluído pela Lei do Pacote Anti Feminicídio, que tipifica o crime de Feminicídio.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de João Carlos da Silva Neto., favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido.