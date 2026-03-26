“O Mandachuva” chega a Niterói e São Gonçalo na Semana Santa

A narrativa combina humor e poesia para abordar, de forma acessível, temas urgentes do cotidiano - Foto: Divugação/Bocci

A narrativa combina humor e poesia para abordar, de forma acessível, temas urgentes do cotidiano - Foto: Divugação/Bocci

Em meio à programação da Semana Santa, o espetáculo O Mandachuva, da Companhia Penduricalhos (MG), chega à Região Metropolitana com duas apresentações, ambas às 16h: no dia 4 de abril (sábado), no Sesc Niterói, e no dia 5 (domingo), no Sesc São Gonçalo. A montagem reúne teatro, circo e música ao vivo.

Baseado no livro homônimo do premiado escritor e artista Guilherme Teixeira, o espetáculo mistura a tradição da literatura de cordel com a linguagem da palhaçaria para contar a história de um jovem cangaceiro em busca da chuva. Em cena, o ator interpreta o protagonista, enquanto a trilha sonora é criada ao vivo pelo DJ Marcelo Ambrosio, em diálogo com números de malabarismo, equilibrismo e mágica.

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A montagem propõe uma experiência lúdica que também abre espaço para reflexões sobre questões ambientais, como o uso consciente da água. A narrativa combina humor e poesia para abordar, de forma acessível, temas urgentes do cotidiano.

“A luta por direitos é coletiva”, destaca a Companhia Penduricalhos, ao sintetizar a proposta artística do espetáculo. Criado originalmente em 2018, o trabalho já circulou por diversas cidades de Minas Gerais e São Paulo, alcançando milhares de espectadores e reafirmando o compromisso do grupo com a democratização do acesso à cultura.

Sobre a Companhia Penduricalhos

Fundada em 2013, a Companhia Penduricalhos tem um extenso currículo, com mais de 1.100 apresentações realizadas ao redor do mundo. O coletivo trabalha exclusivamente com obras autorais e já se apresentou em países como Espanha, França, Bélgica, Inglaterra, Argentina e México. Entre suas principais distinções estão os prêmios Cena Minas, Circula Minas, Saberes Gerais 2024, Raízes de Minas 2025 e a seleção para o Palco Giratório Sesc 2022.

Sinopse

Após meses sem chuva, um cangaceiro mistura delírios e realidade, sonhos e resistência, disposto a tudo para levar água ao seu povo. Jovem e sonhador, Mandachuva sai de casa para se aventurar e arriscar tudo em busca de seu direito básico: a água.

04/04 (sábado) – Sesc Niterói

Horário: 16h

Local: Teatro

Ingressos: R$ 15,00 (inteira); R$ 7,50 (meia-entrada para casos previstos por lei, estendida a professores e classe artística mediante apresentação de registro profissional); R$ 13,50 (convênio); R$ 10,50 (comerciário e dependentes); Grátis (PCG)

Endereço: Rua Padre Anchieta, 56 – São Domingos, Niterói – RJ, 24210-050

05/04 (domingo) – Sesc São Gonçalo

Horário: 16h

Local: Teatro

Ingressos: R$ 15 (inteira); R$ 7,50 (meia-entrada); R$ 5 (credencial plena); Grátis (PCG e estudantes até 16 anos)

Endereço: Av. Presidente Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo – RJ, 24440-490

Classificação: Livre