Policial militar é baleado em suposta tentativa de assalto em São Gonçalo
Ele foi socorrido ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo e passou por cirurgia
min de leitura | Escrito por Renata Sena | 26 de março de 2026 - 11:45
Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo, na madrugada desta quinta-feira (26). O agente estava dentro de um carro modelo Fiat Punto quando foi abordado por criminosos.
De acordo com as informações iniciais, o policial conseguiu dirigir até um posto de combustíveis após ser atingido e pediu socorro no local. Ele foi auxiliado por um guarda municipal, que o socorreu até o Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto.
A vítima passou por cirurgia e o estado de saúde é estável.
O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).