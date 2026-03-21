Extorsão com celular roubado termina em prisão em flagrante em Shopping

O acusado foi conduzido à sede da 58ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial - Foto: Divulgação

O acusado foi conduzido à sede da 58ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial - Foto: Divulgação

Policiais civis da 58ª DP (Nova Iguaçu) prenderam em flagrante, na tarde do dia 20 de março de 2026, um homem, acusado de extorsão.

O caso teve início quando uma vítima de roubo de celular, crime ocorrido em dezembro de 2025, procurou a delegacia após ser contatada por um homem que estaria em posse de seu aparelho. O suspeito exigia pagamento em dinheiro para devolver o telefone, além de uma suposta “recompensa” pelo item.

Diante da situação, a vítima buscou apoio dos policiais civis da 58ª DP e informou que havia combinado um encontro com o suspeito no interior de um shopping Nova Iguaçu para realizar o pagamento e recuperar o aparelho.

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Os agentes orientaram a vítima a manter contato com o autor e organizaram uma operação de vigilância no local. Três equipes de policiais civis à paisana foram posicionadas estrategicamente para acompanhar a movimentação e garantir a segurança da vítima.

No momento do encontro, o suspeito se aproximou da mesa da vítima e entregou um aparelho celular, que foi reconhecido como sendo o telefone roubado anteriormente. Assim que a entrega foi confirmada, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante.

O acusado foi conduzido à sede da 58ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para apreciação e adoção das medidas legais cabíveis.