Extorsão com celular roubado termina em prisão em flagrante em Shopping
O suspeito exigia pagamento em dinheiro para devolver o telefone, além de uma suposta “recompensa” pelo item
Policiais civis da 58ª DP (Nova Iguaçu) prenderam em flagrante, na tarde do dia 20 de março de 2026, um homem, acusado de extorsão.
O caso teve início quando uma vítima de roubo de celular, crime ocorrido em dezembro de 2025, procurou a delegacia após ser contatada por um homem que estaria em posse de seu aparelho. O suspeito exigia pagamento em dinheiro para devolver o telefone, além de uma suposta “recompensa” pelo item.
Diante da situação, a vítima buscou apoio dos policiais civis da 58ª DP e informou que havia combinado um encontro com o suspeito no interior de um shopping Nova Iguaçu para realizar o pagamento e recuperar o aparelho.
Leia também:
Polícia Civil prende em flagrante grupo responsável por roubo e tentativa de estupro em Niterói
Hoje é Dia Mundial da Poesia: 19 poetas brasileiras para conhecer e celebrar
Os agentes orientaram a vítima a manter contato com o autor e organizaram uma operação de vigilância no local. Três equipes de policiais civis à paisana foram posicionadas estrategicamente para acompanhar a movimentação e garantir a segurança da vítima.
No momento do encontro, o suspeito se aproximou da mesa da vítima e entregou um aparelho celular, que foi reconhecido como sendo o telefone roubado anteriormente. Assim que a entrega foi confirmada, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante.
O acusado foi conduzido à sede da 58ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para apreciação e adoção das medidas legais cabíveis.