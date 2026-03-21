Prefeitura de Maricá inaugura nova agência do Banco Mumbuca em Itaipuaçu

Criado em 2017, o Banco Mumbuca integra as principais políticas públicas de economia solidária de Maricá - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

Criado em 2017, o Banco Mumbuca integra as principais políticas públicas de economia solidária de Maricá - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, entregou nesta quinta-feira (19/03) a nova agência do Banco Mumbuca no Barroco, em Itaipuaçu. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços ligados à moeda social, principalmente para moradores de regiões distantes do centro da cidade.

Criado em 2017, o Banco Mumbuca integra as principais políticas públicas de economia solidária de Maricá, como o Renda Básica de Cidadania (RBC), pago através da moeda social local, contribuindo para o fortalecimento do comércio local e a geração de renda.

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O secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho, destacou que a nova unidade representa um avanço na democratização dos serviços.

“Queremos que a população tenha acesso ao Banco Mumbuca perto de casa. Essa agência em Itaipuaçu facilita a vida de quem antes precisava se deslocar até o Centro e amplia o uso da moeda social no dia a dia”, afirmou.

O coordenador-executivo voluntário de Políticas Públicas e Gestão Estratégica, Diego Quaquá, destacou a importância da iniciativa diante do crescimento da região.

“Itaipuaçu é o distrito que mais cresce em Maricá e é fundamental que esse crescimento venha acompanhado de serviços. A chegada da agência fortalece a economia local e amplia o acesso da população a políticas públicas importantes”, disse.

A presidente do Banco Mumbuca, Manuela Mello, ressaltou o papel do espaço para o acolhimento e desenvolvimento da população.

“Essa agência é mais do que um ponto de atendimento. É um espaço aberto para a população, onde moradores e comerciantes podem acessar serviços, tirar dúvidas e também utilizar o local para reuniões e iniciativas ligadas à economia solidária”, explicou.

Serviços perto de casa

A nova agência de Itaipuaçu já começa a impactar diretamente a rotina de moradores e comerciantes da região. A comerciante Adriana Tavares vê na iniciativa uma oportunidade de crescimento para o seu negócio.

“Estou muito satisfeita. Agora vou poder utilizar a moeda Mumbuca na minha loja, e isso vai ajudar a aumentar as vendas. É uma oportunidade importante para quem quer crescer”, afirmou.

Para a moradora Patrícia Santos, a principal mudança é a praticidade no acesso aos serviços.

“Vai facilitar muito. Antes, eu precisava ir até o Centro de Maricá, agora tenho esse atendimento aqui perto de casa. Ficou muito mais acessível para todo mundo”, concluiu.