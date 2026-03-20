Jornalista Mário Rolla morre aos 85 anos no Rio de Janeiro

Ele deixa a esposa, a poeta Marília Abreu, com quem foi casado por 50 anos, e a filha Malva Abreu - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Ele deixa a esposa, a poeta Marília Abreu, com quem foi casado por 50 anos, e a filha Malva Abreu - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Morreu na madrugada dessa quinta-feira (19), aos 85 anos, o jornalista Mário Gustavo Rolla, conhecido ao longo da carreira como Mário Rolla. Com mais de seis décadas dedicadas à comunicação, o profissional construiu uma trajetória marcante em importantes veículos da imprensa brasileira.

Carioca e torcedor do Flamengo, Rolla viveu uma parte da sua infância em Belo Horizonte antes de retornar ao Rio de Janeiro, onde teve sua carreira consolidada. Ao longo dos anos, atuou em redações de destaque como O GLOBO, Jornal do Brasil e Correio da Manhã. Mário morreu em seu apartamento, na Rua Paissandu, no Flamengo, vítima de infarto. Ele deixa a esposa, a poeta Marília Abreu, com quem foi casado por 50 anos, e a filha Malva Abreu.

Leia também:

Acaba nesta sexta prazo para pedir devolução de descontos do INSS

Verão termina nesta sexta, mas calor ainda deve continuar no Brasil

O velório está acontecendo nesta sexta-feira (20), desde às 9h, na Capela B Premium do Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio. A cerimônia de cremação está prevista para às 11h.