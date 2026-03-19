Prefeitura veta pagamento por cartão de crédito nos ônibus de São Gonçalo

Quem estava na expectativa de embarcar nos ônibus municipais utilizando cartão de débito, crédito ou celular em São Gonçalo, vai ter que aguardar mais um pouco. O prefeito Capitão Nelson (PL) vetou o projeto de lei aprovado pela Câmara que liberaria o pagamento por aproximação, alegando que o sistema de transporte da cidade ainda não tem infraestrutura para funcionar de forma segura e eficiente.

O projeto, de autoria do vereador Lucas Muniz (PRD), tinha como principal objetivo modernizar o transporte público e facilitar a vida de quem utiliza o transporte público diariamente. A proposta permitiria que os usuários validem a passagem na catraca usando o celular ou cartões, sem precisar de dinheiro ou do cartão físico da Riocard.

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A medida já faz parte do cotidiano em outras cidades e é vista como uma forma de agilizar o embarque e melhorar a experiência dos passageiros, mas, segundo a Prefeitura, “o município ainda não possui tecnologia consolidada para integrar pagamentos por aproximação, e problemas como instabilidade da internet e a complexidade do sistema de bilhetagem tornam a implementação arriscada”.

A administração ainda lembrou que o cartão digital da Riocard já funciona com tecnologia NFC, ou seja, o passageiro já consegue pagar através da aproximação com o celular. “A tecnologia disponível hoje permite que o passageiro utilize o telefone como meio de validação de forma segura, sem depender de recursos que o município ainda não possui”, afirmou a nota. Após o veto do prefeito, a Câmara analisou a decisão e decidiu manter, mesmo entre vereadores que haviam aprovado a proposta.