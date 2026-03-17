Carro “clonado” é apreendido pela PRF em Niterói

O condutor utilizava a placa clonada de um similar com as mesmas características - Foto: Divulgação

O condutor utilizava a placa clonada de um similar com as mesmas características - Foto: Divulgação

m veículo de passeio clonado foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de segunda-feira (156). A ação aconteceu na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101). O condutor é suspeito do crime de receptação.

Por volta das 18h, equipes da PRF faziam uma fiscalização no km 320 quando deram ordem de parada ao veículo de passeio. Durante uma inspeção, foram constatadas marcas de abrasividade e sinais nítidos de adulteração nos elementos identificadores. Após consultas aos sistemas informatizados, os policiais verificaram que a placa não correspondia ao mesmo veículo. O condutor utilizava a placa clonada de um similar com as mesmas características. Além disso, havia um gravame de furto ativo desde setembro de 2025, ocorrido em Rio Bonito/RJ.

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Questionado, o motorista alegou ter adquirido o carro em uma rede social, mas não apresentou documento ou comprovante da transação comercial.

A ocorrência foi registrada na 78ª DP.