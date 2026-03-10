Mulher é presa por abusar das próprias filhas na Baixada Fluminense

Durante a ação, os agentes apreenderam o telefone celular da mulher, que será encaminhado para análise pericial - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Durante a ação, os agentes apreenderam o telefone celular da mulher, que será encaminhado para análise pericial - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (10), uma mulher de 33 anos por abusar sexualmente das próprias filhas, de 4 e 9 anos. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no âmbito da Operação Guardiões.

As investigações que tiveram início no ano passado, quando análises de dados e informações de inteligência apontaram a circulação de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil em fóruns da chamada dark web, área da internet que não é acessível em buscas normais.

Leia também:

Homem é preso após agredir companheira e deixá-la desacordada em Colégio

GAECO denuncia 19 policiais ligados a Rogério de Andrade em Bangu

Segundo os indícios apurados, a mãe também teria compartilhado os vídeos produzidos por meio de aplicativos de mensagens. Durante a ação, os agentes apreenderam o telefone celular da mulher, que será encaminhado para análise pericial. As duas crianças foram levadas para acompanhamento pelo Conselho Tutelar.

A mulher deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, além de produção, armazenamento e divulgação de material com cenas de abuso sexual infantil.