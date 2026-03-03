Polícia identifica homem morto durante operação da PM que culminou com outros 7 presos na Zona Norte de Niterói

Os policiaids da 78ªDP (Fonseca) identificaram o homem morto durante operação de policiais do 12ºBPM (Niterói) em uma região entre as comunidadas da Coréia e da Palmeira, no Fonseca, na tarde dessa terça (3). O homem morto foi identificado como 'Mestre', e seria uma das lideranças da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que segundo investigações da 78ªDP, integra o comando do tráfico de drogas naquela região desde o ano passado. Além de 'Mestre', outros sete acusados de tráfico de drogas também foram presos na operação policial, que terminou também com a apreensão de cinco fuzis, duas pistolas e uma granada.

‘Mestre’ tinha apenas 24 anos, e segundo a PM, participou da troca de tiros que ocorreu quando ele e os parceiros fugiram dos policiais, que os cercaram pela Comunidade da Coréia, em área vizinha. Os suspeitos, então, tentaram se abrigrar em uma residência próxima à mata, quando os disparos contra a PM começaram.

Presos - Também chamado de 'Perneta' ou 'Orelha', 'Mestre' possuia também duas passagens criminais, sendo uma por tráfico de drogas e outra por receptação. Os outros presos foram identificados pelos apelidos de ‘Piloto’, ‘Sorriso’, ‘Menorzinho’, ‘Aranha’, Ygor e 'WL'. Outro preso acabou baleado e acabou levado ao Hospital estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Investigações - Segundo investigações da polícia, desde novembro do ano passado, lideranças do Terceiro Comando Puro,com apoio de traficantes do Complexo da Maré, na zona Portuária do Rio, estão ocupando as comunidades da Coréia, Santo Cristo - no Fonseca -, do Pimba e da Palmeira - na Riodades- e também da Coronel Leôncio, na Engenhoca. Desde então, traficantes do Comando Vermelho (CV), que foram expulsos pelos rivais desses locais, tem montado ações para tentar retomar o controle da venda de drogas.