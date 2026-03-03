Operação do GAECO/MPRJ mira milícia liderada por ex-PM e ex-vereador em Araruama

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) denunciou à Justiça e obteve mandados de prisão contra sete acusados de constituir uma milícia na cidade de Araruama, na Região dos Lagos. Entre os integrantes há dois ex-policiais, sendo um deles ex-vereador, um ex-guarda municipal e um servidor da cidade. Os mandados são cumpridos nesta terça-feira (03/03) pelos agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

De acordo com o GAECO/MPRJ, o grupo era responsável pela apropriação indevida de imóveis na região, extorsão contra moradores e comerciantes, controle de linhas de transporte clandestino e ameaças a membros do sistema de Justiça e das forças de segurança. Ainda segundo as investigações, para impor domínio, os milicianos valiam-se de ameaças e intimidações com o uso de armas de fogo, além da prática de homicídios e roubos.

A denúncia afirma que o grupo é liderado pelo ex-policial militar e ex-vereador de Araruama Sérgio Roberto Egger de Moura. Os outros seis denunciados atuavam em diferentes funções: coordenação da atividade de transporte alternativo (o ex-guarda municipal Sirlei Mendonça Marinho e o ex-PM João Carlos Alves Machado); atuação como pistoleiro (Eliomar Souza da Silva Cordeiro, vulgo Bimba); cobrança de valores (Jefferson Siqueira Nogueira); e braço armado (Dilson Gabriel de Almeida Machado, o Biel, e o servidor público da Prefeitura Eduardo dos Santos Damas, vulgo Dudu).

Ao determinar a prisão preventiva dos denunciados, o Juízo da 1ª Vara Especializada em Organizações Criminosas destacou que as milícias apresentam elevado grau de periculosidade, atuando com uso reiterado de violência ou grave ameaça e colocando em risco a ordem pública e a paz social