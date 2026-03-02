Guarda Municipal de São Gonçalo prende dois suspeitos por furto em ações no Mutondo e Alcântara

O acusado foi encaminhado à 74ª DP e, em seguida, à 73ª DP, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

O acusado foi encaminhado à 74ª DP e, em seguida, à 73ª DP, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de São Gonçalo realizou, neste sábado (28), duas ações distintas que resultaram na prisão de suspeitos pelo crime de furto no município. As ocorrências foram registradas nos bairros de Mutondo e Alcântara e contaram com a atuação rápida das equipes operacionais, além do apoio das delegacias da região.

Pela manhã, equipes foram acionadas via rádio para verificar um furto a residência nas proximidades do Caps, no Mutondo. Com base nas informações repassadas no local, os agentes realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito nas imediações.

Durante a abordagem, foram encontrados fios elétricos, conexões hidráulicas e ferramentas, materiais que foram reconhecidos pela vítima. O homem foi conduzido à 74ª DP e, posteriormente, à 73ª DP (Central de Flagrantes), onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso foi enquadrado como furto qualificado.

Já no período da noite, por volta das 23h30, a equipe ROMU foi acionada pela Central de Segurança de São Gonçalo, via sistema de videomonitoramento, para averiguar o furto de tampas de bueiro na Praça Chico Mendes, em Alcântara. Após buscas nas imediações, o suspeito foi localizado e abordado sem resistência. Com ele, foram recuperadas duas tampas de ferro fundido, avaliadas em R$ 670,00 cada.

O acusado foi encaminhado à 74ª DP e, em seguida, à 73ª DP, onde o caso foi registrado com base no Art. 155 do Código Penal (furto). Ele também permaneceu preso.