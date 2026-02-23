731 pessoas foram presas no Carnaval do Rio de Janeiro

A PM relatou um aumento de 211% no aumento de recuperação de celulares (112) e 208% no aumento de apreensão de simulacros de arma de fogo (140) - Foto: Enzo Britto

A PM relatou um aumento de 211% no aumento de recuperação de celulares (112) e 208% no aumento de apreensão de simulacros de arma de fogo (140) - Foto: Enzo Britto

O balanço geral da segurança do Rio de Janeiro durante o carnaval foi apresentada por autoridades do governo nesta segunda-feira (23). O saldo foi de 731 pessoas presas, com uma queda de 43.5% de registros envolvendo turistas em comparação ao carnaval do ano anterior.

Os dados abrangem todas as prisões realizadas entre os dias 13 e 17 de fevereiro; segundo o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, cerca de 30% dos presos no período já foram soltos por conta de audiências de custódia.

Marcelo de Menezes, secretário de Polícia Militar, disse que houve uma mudança no esquema de policiamento nos arredores da Marquês de Sapucaí, para o aumento da segurança na região. O secretário também falou de um episódio onde um ônibus de turistas foi assaltado após entrar no Complexo do São Carlos

“O motorista desviou da rota e acessou a Rua Maia Lacerda, que dá acesso ao complexo. Houve um roubo, e isso fez com que a gente imediatamente formulasse uma cartilha para todo o segmento. São cerca de 800 operadores entre vans e ônibus que fizeram o transporte pelos camarotes, a gente distribuiu e a partir dali não houve qualquer incidente”, disse o secretário.

Dados divulgados mostram que o número de furtos e roubos de celulares caiu para 32,8% e 1.864 salvamentos marítimos pelo Corpo de Bombeiros.

Dados da PM

Houve um aumento de 10% do número de presos (551);

Aumento de 18% no número de adolescentes apreendidos (86);

Aumento de 211% aumento de recuperação de celulares (112);

Aumento de 46% de armas apreendidas (60);

Aumento de 208% de aumento de apreensão de simulacros de arma de fogo (140)

Dados da Lei Seca

44 ações realizadas

4.658 condutores abordados

858 infrações por alcoolemia (18,4%)

No Sambódromo, os cerca de 100 motoristas de alegorias passaram no teste