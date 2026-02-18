Suspeito é preso no Jardim Catarina com fuzil e carro clonado

Um suspeito, de 33 anos, conhecido com MR, foi preso por porte de arma de fogo no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (18). Durante a ação policial, foram apreendidos diversos itens ilegais.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo), estavam realizando diligências na região, em razão do aumento do número de veículos por causa do Carnaval, quando perceberam a presença de um suspeito portando um fuzil e saindo de um carro da marca Volkswagen.

Após o criminoso notar a presença dos policiais, deixou a arma de fogo dentro do carro e se escondeu dentro de uma casa. Os militares cercaram a residência e conseguiram prender o homem, que estava com um radiotransmissor.

Durante uma busca no veículo, foi confirmada que ele era clonado. Na ação policial, foram apreendidos um fuzil, um rádio transmissor, um carregador de fuzil, um carro, além de 20 munições calibre 5,56mm.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).