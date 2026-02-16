Homem é preso por receptação de motocicleta em Niterói

Um homem foi preso em flagrante por receptação de motocicleta roubada na madrugada deste domingo (15), no Largo da Batalha, em Niterói, após ser abordado por policiais militares do 12º BPM (Niterói).

De acordo com a ocorrência, os policiais militares estavam em patrulhamento na Avenida Rui Barbosa, no Largo da Batalha, quando notaram uma motocicleta Honda CG 160, da cor azul e sem placa, com dois homens transitando de forma perigosa.

No momento da abordagem, os policiais consultaram os números de motor e chassi do veículo, que acabaram confirmando que a motocicleta era produto de roubo. O crime teria sido registrado no dia 1º de dezembro de 2025, na 74ª DP (Alcântara).

A partir disso, os homens foram levados à 79º DP (Charitas) e depois levados à 76º DP (Centro), onde o condutor foi autuado e preso em flagrante por receptação.