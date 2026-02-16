Simulacro de arma é apreendido com um menor e dois homens em Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), aprenderam um simulacro de arma e outros itens junto com três suspeitos na madrugada deste domingo (15), no Largo da Batalha, em Niterói.

Os agentes de segurança suspeitaram de um grupo que estavam na Rua Francisco da Cruz Nunes, situado no Largo da Batalha. Entretanto, quando os suspeitos perceberam a presença dos policiais, fugiram do local, mas um menor de idade foi apreendido e os outros dois adultos presos.

Junto com um menor de idade, foi apreendido um coturno e calça tática, enquanto com o suspeito de 21 anos, foi encontrado uma arma de brinquedo, e com o terceiro acusado, de 19 anos, foi achado um taco de beisebol.

Ainda de acordo com a ocorrência, durante a fuga um dos suspeitos que conseguiu deixar o local abandonou uma segunda arma de brinquedo, que também foi apreendida pelos policiais.

Os suspeitos foram conduzidos à 79ª DP (Charitas), onde foram ouvidos e liberados. O material permaneceu apreendido.