Preso criminoso envolvido em estupro coletivo de uma menina de 13 anos na Baixada Fluminense

A prisão foi realizada por policiais da Deam de São João de Meriti - Foto: Divulgação

A prisão foi realizada por policiais da Deam de São João de Meriti - Foto: Divulgação

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, nesta quinta-feira (05/02), um criminoso envolvido no caso de estupro coletivo de uma menina de 13 anos. Ele foi capturado em um hospital, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, a vítima reconheceu o bandido como um dos autores do crime. Além disso, o homem possui ainda outras anotações pelo mesmo crime e por tráfico de drogas.

Leia também:

Inscrições para o Fies 2026 terminam nesta sexta; saiba como concorrer

Shopping Pátio Alcântara promove Baile da Helô com tarde de dança e diversão

Um outro homem, que participou do crime bárbaro, foi encontrado morto, nesta quinta (05/02). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato.

As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os demais envolvidos na ação criminosa.