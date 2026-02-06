Preso criminoso envolvido em estupro coletivo de uma menina de 13 anos na Baixada Fluminense
O acusado possui outras anotações pelo mesmo crime e por tráfico de drogas
Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, nesta quinta-feira (05/02), um criminoso envolvido no caso de estupro coletivo de uma menina de 13 anos. Ele foi capturado em um hospital, na Baixada Fluminense.
De acordo com os agentes, a vítima reconheceu o bandido como um dos autores do crime. Além disso, o homem possui ainda outras anotações pelo mesmo crime e por tráfico de drogas.
Um outro homem, que participou do crime bárbaro, foi encontrado morto, nesta quinta (05/02). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato.
As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os demais envolvidos na ação criminosa.