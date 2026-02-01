Suspeito morre durante confronto com a PM na Comunidade da Correia

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar, na Comunidade da Coreia, no bairro Fonseca, em Niterói. A noite deste sábado (31) foi marcada por um intenso tiroteio na localidade.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estavam patrulhando a região depois que o sistema Shotspotter detectou disparos de arma de fogo. O início da ocorrência foi registrado por volta das 23h35.

Após chegarem à comunidade, os agentes encontraram homens armados, que, de acordo com os militares, abriram fogo contra os agentes. Em meio ao confronto, um dos suspeitos foi atingido e detido ainda no local.

Em posse do homem, que não foi identificado, foram encontrados e apreendidos um fuzil M4 calibre 5.56, roupas camufladas, três carregadores com 84 munições e um radiotransmissor.

Por estar ferido, os policiais socorreram o homem para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte por intervenção policial e porte ilegal de arma de fogo. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).