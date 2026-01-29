Caminhão com carga de frios é recuperado após roubo na BR-101, em São Gonçalo

Policiais militares recuperaram, na tarde desta quarta-feira (28), uma carga de frios avaliada em cerca de R$ 60 mil, após um caminhão ser roubado por homens armados na BR-101, no trecho Niterói–Manilha, na altura do bairro Boaçu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana Leste Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) localizaram a carga no Campo do Urubu, na região do Porto do Rosa. Durante a ação, um suspeito foi preso e estava em posse de uma réplica de fuzil. No mesmo local, os policiais também recuperaram um veículo com registro de roubo.

A ocorrência foi encaminhada para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado.

