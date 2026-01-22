Polícia Civil apreende R$ 600 mil e prende um em flagrante no Centro de Niterói
Além do dinheiro, homem estava com uma arma
Em uma ação de inteligência, policiais civis da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (Ciaf) apreenderam R$ 600 mil em espécie e prenderam uma pessoa em flagrante, no Centro de Niterói. A ação, desta quinta-feira (22/01), contou com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e do Ministério Público, resultando, ainda, na apreensão de duas armas e um veículo blindado de alto valor.
Após o cruzamento de dados de inteligência, agentes foram à cidade, onde constataram a presença de um homem saindo de uma agência bancária com o dinheiro em uma mochila. Ele foi surpreendido por policiais civis no momento em que entrava com o montante no veículo, onde dois supostos seguranças o aguardavam.
Por não justificarem a origem lícita do dinheiro, todos foram conduzidos à Ciaf. Na unidade foi constatado o porte ilegal da arma de fogo apreendida, o que motivou a prisão em flagrante. As investigações estão em andamento para identificar a origem do dinheiro e identificar demais envolvidos.
Na sexta-feira (16/01), a Ciaf já havia apreendido R$ 500 mil em espécie, em Duque de Caxias. Já são mais de R$ 1 milhão sem origem apreendidos em menos de uma semana pela Coordenadoria.